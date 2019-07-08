صلاح يعلق على خروج مصر المبكر من كأس إفريقيا

منشور 08 تمّوز / يوليو 2019 - 02:35
صلاح يغادر البطولة مبكراً
صلاح يغادر البطولة مبكراً

علق النجم محمد صلاح على خروج منتخب بلاده المصري من دور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية المقامة على أرضه.

وكتب صلاح عبر حسابه على موقع "تويتر": ‏"حزين جداً لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم، وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها.والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".

وخسر صاحب الضيافة أمام منتخب جنوب إفريقيا 0-1.

كلمات دالة:محمد صلاحمنتخب مصركأس الأمم الإفريقية 2019

Via SyndiGate.info


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