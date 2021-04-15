صلاح يفشل في تحقيق رقم تاريخي جديد في دوري الأبطال

أنهى ريال مدريد مشوار ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه عليه 3-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي.

وكان ليفربول بحاجة للفوز بهدفين دون رد للتأهل، في لقاء الإياب التي استضافها ملعب آنفيلد الأربعاء، بعد خسارته ذهاباً 1-3، لكن لاعبي الريدز، وعلى رأسهم النجم محمد صلاح، لم ينجحوا في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.

وكان المصري الذي زار الشباك في آخر أربع مباريات لليفربول في دوري الأبطال، بحاجة لتسجيل هدف واحد أمام ريال مدريد في مباراة الإياب، لمعادلة الإنجاز التاريخي لأسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، في التسجيل خلال خمس مباريات أوروبية متتالية.

وفعل قائد الريدز السابق ذلك مرتين موسمي 2004-2005، و2007-2008.

والمثير أن صلاح قد لا يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إذا واصل الدفاع عن ألوان ليفربول، الذي قد لا يترشح للمسابقة، في ظل احتلاله المركز السادس في الدوري الإنجليزي، ويتخلف بفارق 3 نقاط عن ويست هام يونايتد، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.