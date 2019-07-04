صلاح يقترب من التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم

قالت صحيفة "لا غازيتا" الإيطالية أن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، أصبحت فرصته كبيرة في التتويج بجائزتي أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

وأوضحت الصحيفة أن فشل ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، في قيادة بلاده لتحقيق لقب كوبا أميركا مرة أخرى أطاح به من سباق جائزتي أفضل لاعب في العالم.

في المقابل بات صلاح أقرب منه أكثر، إذ يملك الحظوظ الأكبر للتتويج بهما، وفقاً الصحيفة، فيما سينافسه عليهما زميلاه أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى لاعب أياكس المنتقل حديثاً لبرشلونة فرينكي دي يونغ، بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو.

وتحدثت الصحيفة الإيطالية عن صلاح الأقرب بالتتويج كأفضل لاعب في العالم، حسب توصيفها، قائلة: "في الحقيقة هو موسم دون شخصية استثنائية، كثيرون يمكنهم تحقيق النجاح، ولكن هناك واحد بالتأكيد مرشح لهذا الدور ولا يزال يملك ورقة هامة يمكنه اللعب بها، هو محمد صلاح، رمز ليفربول بطل أوروبا، الذي لم يكن محظوظاً بالإصابة في نهائي العام الماضي، والآن ينطلق نحو اللقب الإفريقي مع بلاده مصر".

إذا توج كبطل للقارة بعد حصوله على دوري الأبطال وإنهائه الدوري الإنجليزي في المركز الثاني عقب صراع مثير مع مانشستر سيتي، فسيكون من الصعب ألا نعتبره المفضل للفوز بلقب أفضل لاعب في العالم، الذي نجح لاعب أفريقي واحد حتى اليوم بالفوز به وهو جورج ويا».

ولفتت الصحيفة إلى أن أليسون بيكر، حارس ليفربول والمنتخب البرازيلي، يعتبر مرشحاً بدوره للفوز بالجائزة مؤكدة أنه أصبح بلا شك الحارس الأفضل في العالم، إلا أن كونه حارس مرمى يجعل تتويجه بالجائزة صعباً، رغم تتويجه بدوري الأبطال واقتراب السامبا من الفوز بكوبا أميركا بعد التأهل لنهائي البطولة التي تستضيفها البرازيل على أرضها.

وانتقلت الصحيفة للتأكيد على أن ثنائي هولندا فان دايك، الذي يعتبر حالياً المدافع الأفضل في العالم، ودي يونغ، الشاب الذي يلعب كلاعب خبير، يملكان أيضاً حظوظاً بعد موسم مميز مع فريقيهما ليفربول وأياكس.

واختتمت الصحيفة بالتأكيد على أن رونالدو نجم يوفنتوس أيضاً يملك حظوظاً في الفوز بلقب الأفضل في العالم مرة جديدة بعد تتويجه بالدوري الإيطالي مع فريقه وكذلك تتويجه بدوري الأمم الأوروبية مع بلاده البرتغال.