صلاح يقود ليفربول لاكتساح ليدز يونايتد بسداسية لهدف

البوابة - اكتسح ليفربول مستضيفه ليدز يونايتد بستة أهداف لهدف ليلة الاثنين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب إيلاند رود لحساب الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف الريدز كلٌ من كودي غاكبو (35)، ومحمد صلاح (هدفان) في الدقيقتين 39 و 64، وديوغو جوتا (هدفان في الدقيقتين 52 و 73)، وداروين نونيز (90).

أما هدف ليدز الوحيد فحمل توقيع لويس سينيسترا في الدقيقة 47.

ليفربول يواصل مطاردة المركز الرابع

بهذه النتيجة، رفع فريق المدرب يورغن كلوب رصيده إلى 47 نقطة بفارق 9 نقاط عن نيوكاسل يونايتد رابع الترتيب العام.

فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.