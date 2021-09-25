صلاح يقود ليفربول للتعادل مع برينتفورد 3-3

تعادل ليفربول مع مستضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف لكلٍ منهما في المباراة القوية التي جرت على ملعب غريفين بارك ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل لصاحب الأرض كلٌ من إيثان بينوك وفيتالي جانيلت ويوان ويسا في الدقائق 27 و 63 و 82.

أما أهداف الريدز فحملت تواقيع كلٍ من ديوغو جوتا (31)، ومحمد صلاح (54)، وكيرتيس جونز (67).

ليفربول يرتقي إلى الصدارة

ورفع الفريق الفائز رصيده بهذا التعادل إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع والخامس على التوالي.

أما برينتفورد، فارتفع رصيده بدوره إلى 9 نقاط في المركز التاسع.