صلاح يقود ليفربول للفوز على بورنموث

حقق ليفربول الفوز على مستضيفه بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة ضمن المرحلة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف الأول عن طريق أليكس أوكسلايد تشايمبرلين الذي وجد مساحة في دفاع بورنموث وانطلق ليستلم كرة جوردان هندرسون الطولية بتسديدة مباشرة في المرمى بعد مرور 35 دقيقة.

وأضاف نابي كيتا الهدف الثاني بعد 9 دقائق بعدما بدأ الهجمة بنفسه ومرر الكرة لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء ليلتف حول المصري ثلاثة مدافعين ويمررها الأخير بكعبه من جديد لكيتا الذي سددها ببراعة على يسار الحارس.

ورد كيتا الهدية لصلاح بداية الشوط الثاني بعدما مرر كرة بينية متقنة للمصري الذي اكتفى بلمسها لتمر على يسار الحارس المتقدم هدفاً ثالثاً لليفربول (54).

وفي الدقيقة 67 من عمر اللقاء ألغى الحكم هدفاً لأصحاب الأرض بداعي التسلل بعد محاولات عديدة لهم للوصول لمرمى ليفربول.

شهدت المباراة محاولات من جانب أصحاب الأرض للعودة لها من جديد دون فائدة في وفي المقابل استمرت هجمات ليفربول دون خطورة حقيقية سوى بكرة شهدت زحمة في منطقة الجزاء بالدقيقة الـ 80 احتسبت تسللاً.

بهذه النتيجة، وصل ليفربول للنقطة 46 في المركز الأول بعد مرور 16 مرحلة وأصبح على بعد نقطة واحدة من التتويج بطلاً للشتاء.

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