صلاح يلتحق بمعسكر ليفربول الاثنين

أكد الموقع الرسمي لليفربول، الأحد، أن محمد صلاح سينضم بشكل رسمي إلى تدريبات الفريق، غداً الاثنين، بعد انتهاء عطلته الصيفية التي حصل عليها بإذن من إدارة النادي.

وسافر المصري إلى دبي ثم كينيا لقضاء إجازته بعيداً عن أعين الجماهير، بعد خروج منتخب بلاده من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا أمام جنوب إفريقيا مطلع يوليو الجاري.

ومن المتوقع أن ينضم صلاح وزميلاه البرازيليان آليسون بيكر وروبرتو فيرمينو إلى معسكر الريدز في فرنسا، من أجل الاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية الأسبوع القادم.

يذكر أن ليفربول على موعد مع مباراة أخرى مهمة بعد فترة قليلة، حينما يلتقي بتشيلسي في نهائي السوبر الأوروبي لعام 2019.