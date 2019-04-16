صلاح ينشر صورة له مع هازارد

نشر محمد صلاح جناح ليفربول صورة مع إيدين هازارد نجم تشيلسي عقب مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز التي انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد.

ونشر نجم المنتخب المصري صورة جديدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" ظهر فيها برفقة نجم تشيلسي وهدافه هازارد.

يذكر أن صلاح قاد الريدز لفوز مهم على البلوز، وأحرز الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أيام من مواجهة مستضيفه بورتو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علماً بأنه حقق الفوز ذهاباً بنتيجة 2-0 أيضاً.