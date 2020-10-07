صلاح ينقذ مشرداً من التنمر قرب ملعب آنفيلد

واصل محمد صلاح، تصرفاته الإنسانية، بعدما أنقذ أحد المشردين على أبواب ملعب آنفيلد، بعد تعرضه للاعتداء على يد بعض المتنمرين.

الواقعة تعود إلى 28 سبتمبر الماضي، عندما شارك المصري في فوز ليفربول على آرسنال 3-1 ضمن الدوري الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن صلاح كان في سيارته قرب محطة وقود، ليجد الرجل المشرد يتعرض للمضايقة من قبل مجموعة من الشبان.

وتوجه صلاح نحوهم لمساعدة الرجل الذي يدعى ديفيد كريغ، وطالبهم بالتوقف عما يفعلونه، وحذرهم من مواجهة نفس المصير في المستقبل والتعرض للموقف ذاته.

قام بعدها النجم المصري بسحب مبلغ 100 جنيه استرليني من إحدى ماكينات الصرف، وقدمه للرجل المشرد.

وامتدح كريغ الذي يعيش في الشوارع بدون منزل منذ 6 أعوام صلاح وقال أنه من الأبطال الحقيقيين داخل وخارج الملعب.

وقال كريغ في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام: "كان مو رائعاً بحق مثلما يفعل مع ليفربول على أرض الملعب، التفت للمجموعة التي حاولت مضايقتي وقال لهم قد تصبحون مكانه خلال بضع سنوات.

"عرفت أن الأمر لم يكن مجرد هلوسة عندما سلمني 100 جنيه، كان بمثابة البطل الحقيقي الذي رأيته أمام عيناي".

يذكر أن الواقعة ليست الأولى لصلاح من هذا النوع، حيث سبق أن قام بالعديد من الأعمال الخيرية بمختلف المستويات.