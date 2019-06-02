صلاح يوجه رسالة لجمهوره بعد التتويج بلقب دوري الأبطال

دعا محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر إلى الاجتهاد في العمل والتحلي بالإيمان لتحقيق الأحلام، بعد ساعات من تتويجه مع الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على "فايسبوك"، صباح الأحد، في أول تعليق على الفوز باللقب الأوروبي عبر وسائل التواصل: "تحلى بالإيمان واعمل بجد وستحقق ما تريد".

وتوج ليفربول بلقب الأبطال السادس بعد تغلبه على توتنهام بهدفين نظيفين حملا توقيعي صلاح وديفوك أوريغي في المباراة التي جمعتهما السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.