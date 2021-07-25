صورة راموس مع مبابي تثير سخط أنصار ريال مدريد

التقى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بزميله الجديد سيرخيو راموس بعد انخراطه في تدريبات الفريق أمس السبت لأول مرة.

وعاد الدولي الفرنسي من عطلته الصيفية، ليلتحق بتمرينات الفريق الباريسي الذي ضم مؤخراً قائد ريال مدريد السابق في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده.

وظهر الثنائي في صورة نشرها راموس عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" وأرفق معها العبارات التالية: "هنا... إنها باريس."

راموس يستفز محبي ريال مدريد

وأثارت هذه الصورة سخط أنصار ريال مدريد كون مبابي يعد أبرز أهداف النادي هذا الصيف، وأراد المدافع المخضرم من خلالها إرسال رسالة مفادها أن الفرنسي الشاب مستمر في باريس ولن يغادر.

وقال الإسباني قبل أيام: "سينتقل مبابي إلى ريال مدريد يوماً ما، لكني أريده أن يبقى في باريس سان جيرمان في الوقت الحالي."