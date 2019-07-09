صورة: صحيفة جنوب إفريقية تسخر من صلاح

نقل الحساب الرسمي لقناة "نايل سبورت" المصرية على "فايسبوك"، صورة ساخرة نشرتها صحيفة جنوب إفريقية.

وأظهرت الصورة صلاح المحترف في صفوف ليفربول، على هيئة طفل بعد تعديلها وهو يقف أمام مدافع منتخب جنوب إفريقيا سيفيسو هالانتي.

وكتبت الصحيفة: "اللاعب مالومي مع أحد المشجعين"، في إشارة إلى أدائه وصده خطورة النجم المصري في المباراة التي جمعتهما.

وأثارت الصورة ردود فعل عديدة، فحاول البعض الدفاع عن نجمهم المحبوب، فيما رأى بعض المعلقين أن صلاح لم يكن في المستوى المطلوب في البطولة الإفريقية.

يذكر أن منتخب مصر ودع كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة في مباراة دور الـ 16 أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف السبت الماضي.