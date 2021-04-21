صورة "عشاء نيويورك" تكشف بداية مخطط دوري السوبر

في أحد أشهر المطاعم الإيطالية في نيويورك، وفي أحد أيام أكتوبر 2017، التقطت صورة جمعت بين جون هنري مالك ليفربول، وإيفان غازيديس رئيس آرسنال وقتها، وإد ودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، والاخوان غلايزر المالكين لمانشسستر يونايتد، آفرام وجويل.

أعادت صحيفة "سبورت مايل" الإنجليزية، نشر الصورة وتساءلت، هل كان هذا هو اليوم، وأثناء تناول هؤلاء المسؤولين لوجبة العشاء، اتخذ قرار بدء التخطيط للدوري الأوروبي الممتاز؟

وأشارت الصحيفة إلى اللقاء يبدو الآن إنه كان للحديث عن خطة أكثر إثارة، وليس عن السبب المعلن وقتها عن سبب هذا الاجتماع، وكان مناقشة كيفية توزيع عائدات البث التلفزيوني بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لحصول الأندية على شريحة أكبر من الكعكة بدلاً من تقسيم الدخل بالتساوي بين 20 فريقاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حينها أراد ليفربول وآرسنال ومانشستر يونايتد، نموذجاً مشابهاً لإسبانيا، حيث يحصل أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد، على عائدات أكبر من بقية الأندية.

وفي غضون ذلك، غادر غازيديس منذ ذلك الحين آرسنال، وهو الآن مدير تنفيذي في نادي ميلان، وهو أيضاً عضو مؤسس في الدوري الأوروبي الممتاز، وتحدث وقتها عن هذا الاجتماع، مؤكداً أنه كان في نيويورك لمناقشة اجتماعات مع اتحاد كرة القدم الأميركي، وهو نفس السبب الذي أعلنه مسؤولي باقي الأندية.

وأوضحت الصحيفة في نهاية تقريرها، أنه منذ ذلك الحين، وبالتأكيد عقدت الكثير من الاجتماعات بين مسؤولي هؤلاء الأندية، وكذلك الأندية الجديدة المنضمة لمخطط البطولة الجديدة، لكن لم تكن الاجتماعات تعقد بشكل علني كما حدث في اجتماع نيويورك.