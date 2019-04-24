صورة محمد صلاح والبيتزا تقلق جماهير ليفربول

أثارت أحدث صورة نشرها محمد صلاح عبر حسابه على موقع "تويتر"، الجدل بين متابعي نجم ليفربول على منصات التواصل الاجتماعي، والقلق بين مشجعي الريدز.

فقبل لقاء هادرسفيلد تاون الجمعة ضمن المرحلة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي دخل فترات الحسم، نشر المصري صورة له يتناول فيها وجبة بيتزا، معلقاً: "بينما تكون في نيويورك، كل كما لو كنت في روما".

ودفعت الصورة جماهير ليفربول للتساؤل بشأن المكان الذي يتواجد به صلاح، في وقت شديد الحساسية خلال الموسم، حيث تتبقى 3 مباريات في الدوري الذي يأمل ليفربول في الفوز به لأول مرة منذ عام 1990، كما يستعد الفريق لمواجهة برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح طار إلى الولايات المتحدة الأميركية منتصف الأسبوع، لتكريمه من قبل مجلة "تايم" بعدما اختير بين أكثر 100 شخصية مؤثرة عالمياً، لكن لم يبد أن جماهير الريدز كانوا على دراية بالأمر.

وأبدى مشجعو ليفربول قلقهم بشأن هذه الرحلة المرهقة خلال وقت قصير بين لقاءي كارديف سيتي وهادرسفيلد.

وقال أحد متابعي لاعب منتخب مصر على "تويتر": "لماذا أنت في الولايات المتحدة ولديك مباراة الجمعة؟"

فيما علق آخر: "لماذا سافرت إلى نيويورك؟ أحبك يا ملك".