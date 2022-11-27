صور: حكيمي نجم المغرب يتصدر المشهد في لقطات مؤثرة مع والدته

حقق منتخب المغرب فوزاً مثيراً ومستحقاً على خصمه البلجيكي اليوم الأحد بهدفين دون رد في المباراة التي شهدها ستاد الثمامة ضمن منافسات المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

جاء هدفا أسود الأطلسي عن طريق عبد الحميد صابري وزكريا أبوخلال في الدقيقتين 73 و 90+3.

والتقطت كاميرات الصحفيين صوراً للظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي وهو يتجه صوب والدته التي كانت تتواجد في المدرجات، ليقبلها على رأسه.

فيما احتضنته والدته وقبلته في لقطات جميلة احتفالاً بانتصار المغاربة المهم.

حكيمي ووالدته بعد نهاية المباراة (المصدر: أ ف ب)

المغرب في صدارة المجموعة السادسة

بهذا الفوز الثمين، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 4 نقاط ارتقى على إثرها لصدارة المجموعة ليصبح على أعتاب بلوغ دور الـ 16.

أما منتخب بلجيكا، فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني.