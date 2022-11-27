كأس العالم: المغرب تلقن بلجيكا درساً وتفوز بثنائية

حقق منتخب المغرب فوزاً مثيراً ومستحقاً على نظيره البلجيكي بهدفٍ دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية ستاد الثمامة لحساب المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقدم "أسود الأطلسي" عرضاً قوياً قارعوا من خلاله خصمهم فريق الشياطين الحمر بقيادة كيفين دي بروين وزملائه.

وألغى الحكم هدفاً للمغاربة قبل نهاية الشوط الأول سجله حكيم زياش من ركلة حرة بداعي التسلل على رومان سايس وإعاقة مجال الرؤية أمام الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (45+2).

الحكم يلغي هدفاً لمنتخب المغرب قبل نهاية الشوط الأول (المصدر: أ ف ب)



وانتهى الشوط الأول بالتالي بالتعادل السلبي.

المغرب تتقدم في الشوط الثاني

بعد أداء رجولي مع بداية الحصة الثانية، ترجم المنتخب المغربي تفوقه بهدفٍ رائع من ركلة حرة على الجانب الأيسر نفذها عبد الحميد صابري وخادعت الحارس كورتوا لتسكن شباكه.

حاول روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا إحداث بعد التغييرات فأشرك شارل دي كايتلار، والعائد من الإصابة روميلو لوكاكو لكن دون نتيجة.

وفي الثانية من الوقت بدل الضائع، أكد زكرياء أبوخلال انتصار أسود الأطلسي بهدفٍ ثانٍ بتسديدة قوية ومتقنة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية الصعبة لمرمى بلجيكا (90+2) بصناعة من زميله زياش.

المغرب ترتقي إلى صدارة المجموعة

بهذا الانتصار، رفع المنتخب المغربي بقيادة وليد الركراكي إلى 4 نقاط جعلته ينتزع صدارة المجموعة السادسة من مباراتين.

فيما تجمد رصيد منتخب بلجيكا عند 3 في المركز الثاني بانتظار ما ستؤول إليه نتيجة مباراة منتخبي كرواتيا وكندا في وقتٍ لاحق اليوم الأحد.