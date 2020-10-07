طائرة ميسي الخاصة في خدمة منتخب الأرجنتين

عرض الأرجنتيني ليونيل ميسي، أيقونة برشلونة، على زملائه في منتخب الأرجنتين إمكانية استخدام طائرته الخاصة البالغ قيمتها 12 مليون جنيه استرليني للتنقل بها خلال فترة التوقف الدولية.

ويطير منتخب الأرجنتين لملاقاة منتخبي بوليفيا والإكوادور في الثامن والثالث عشر من الشهر الجاري على الترتيب، في إطار أول جولتين من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وبسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، عرض ميسي الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات استخدام طائرته الخاصة على نجوم الأرجنتين الذين يحترفون في الدوريات الأوروبية حالياً، لمساعدتهم على التنقل بأمان، في ظل انتشار الفيروس القاتل.

ولحق بميسي في ركوب الطائرة زملاؤه باولو ديبالا وخوان فويث وماركوس آكونيا ولوكاس أوكامبوس ونيكولاس أوتاميندي.

وسيلحق النجوم الخمسة أيضاً بـ "ليو" في رحلة عودته على متن طائرته إلى إسبانيا، في محاولة لتقليل اختلاطهم بالجمهور في المطارات.

بدأ ميسي (33 عاماً) باستخدام طائرته الخاصة من طراز «جالفستريك في» عام 2018، وكان قد استأجرها من شركة أرجنتينية في عدد من المناسبات خلال الأعوام الماضية، وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية.

وكانت الطائرة ذاتها قد اضطرت إلى القيام بهبوط اضطراري في العاصمة البلجيكية بروكسل بسبب عطل فني آوائل العام الحالي.

وتحتوي الطائرة مطبخين، وحمامين، وعدداً وافراً من المقاعد التي تتسع لـ 16 شخصاً.

ويمكن طي المقاعد في الطائرة، وتحويلها إلى 8 أسرة، لذلك يستطيع اللاعبون الحصول على بعض الراحة خلال رحلاتهم الجوية الطويلة إلى أميركا اللاتينية.

يذكر أن ميسي طبع أسماء أفراد أسرته على الطائرة، حيث توجد أسماء زوجته أنتونيلا، وأطفاله الثلاثة تياغو وكيرو وماتيو، فيما يظهر رقم القميص 10 الذي يرتديه النجم الأرجنتيني في برشلونة مطبوعاً على ذيل الطائرة.