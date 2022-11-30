طاقم تحكيم جزائري ومغربي يقود مباراة الدنمارك وأستراليا في كأس العالم

أوكل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مهمة قيادة مباراة منتخبي الدنمارك وأستراليا ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم 2022 اليوم الأربعاء لطاقم تحكيم يضم 3 جزائريين ومغربياً.

وتعد هذه المواجهة مصيرية للفريقين كونهما ما زالا يتنافسان على حجز بطاقة الصعود المتبقية لدور الـ 16 عن المجموعة، بعدما اقتنص المنتخب الفرنسي حامل اللقب البطاقة الأولى.

وجمع الأستراليون 3 نقاط من مباراتين حتى الآن، فيما حصد الدنماركيون نقطة وحيدة من مباراتين، وسيكون اللقاء حاسماً لكليهما مما يضاعف المسؤولية على طاقم التحكيم.

من هم حكام مباراة الدنمارك وأستراليا اليوم؟

أسندت مهمة حكم الساحة للجزائري مصطفى غربال، ويساعده مواطناه مقران غوراري وعبد الحق التشيالي.

أما الحكم الرابع فسيكون السنغالي ماجيتي نداي، وسيشرف على تقنية حكم الفيديو المساعد الأرجنتيني ماورو فيجليانو، ويساعده المغربي عادل زوراق.