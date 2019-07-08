طرد ميسي يشغل وسائل التواصل الاجتماعي

سيطر فيديو طرد الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره التشيلي أمس الأول على منصات التواصل الاجتماعي، وأحدث ردود فعل متباينة.

ونال فيديو طرد قائد التانغو نحو مليون مشاهدة، ليصبح أكثر فيديو رياضي تمت مشاهدته في “تويتر”، كما تم تداوله ليصل عدد الحسابات المتفاعلة مع النجم الأرجنتيني إلى أكثر من مليون.

وشاركت صحيفة "آس" الإسبانية بحسابها الرسمي العربي على تويتر بالتفاعل مع الجماهير العربية من خلال بثها أبرز أحاديث ودفاع النجوم العالميين عن ميسي يتقدمهم التشيلي آرتورو فيدال.

وكانت الصحيفة العالمية الأكثر تفاعلاً مع الخبر من خلال بث 7 تغريدات عن واقعة الطرد، أبرزها سؤال وجهته الصحيفة إلى متابعيها بوضع صورة ميسي وعلقت بـ “صف ما قدمه ميسي في البطولة بكلمة”.

يذكر أن ميسي طرد خلال لقاء تحديد المركز الثالث لبطولة كوبا أميركا أمام حامل اللقب منتخب تشيلي عقب احتكاكه مع غاري ميديل قائد الخصم.

ويرى كثيرون أن قرار الطرد كان مبالغاً فيه، وأنه كان يتوجب على الحكم إشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعبين دون اللجوء إلى البطاقة الحمراء.