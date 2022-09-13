تتجاوز بطولة كأس العالم أن تكون حدثًا رياضيًا يجري كل 4 سنوات، ويتعدى الأمر أن يكون مجرد مشاهدة كرة القدم تترامى من لاعب لآخر وسط تصفيق وصراخ الجماهير على المدرجات، بل هو مجموعة من الذكريات التي يختزنها العقل، وأحداث تحفر في الصميم، وتترسخ هذه المشاعر بالأغاني الحماسية والملصقات الرسمية والتذكارات البسيطة وهذا ما سنشهده هذا العام من خلال طوابع وملصقات كأس العالم قطر 2022.

ولضمان أقصى درجات المتعة لمتابعي مجريات مونديال قطر 2022، أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنظيم كأس العالم في قطر، يونيو الماضي، عن طوابع وملصقات كأس العالم قطر 2022.

وبامتلاك طوابع وملصقات كأس العالم قطر 2022 سيتمكن محبي المونديال وعشاق رياضة كأس العالم من الاحتفاظ بذكرى رائعة من البطولة الأسطورية التي يعد حضور إحدى فعالياتها تجربة استثنائية لا يمكن نسيانها مع الوقت.

طوابع وملصقات كأس العالم قطر 2022

عُرضت طوابع وملصقات كأس العالم قطر 2022 لأول مرة في 15 يونيو/ حزيران وتحديدًا في مطار حمد الدولي، من قِبل "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" المسؤولة عن تنظيم كأس العالم في قطر.

ومن المقرر أن يبقى الملصق الرسمي لكأس العالم 2022 معروضًا حتى انتهاء كأس العالم قطر 2022، أمام المسافرين من قطر أو العابرين فيها عند بوابة رقم D18.

عدد طوابع وملصقات كأس العالم قطر 2022

ذكرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أنه تم تصميم سلسلة من 8 ملصقات تحمل بُعدًا عاطفيًا تتقاسمه شعوب المنطقة العربية.

وتُعبر طوابع وملصقات كأس العالم قطر 2022 عن قيم مونديال قطر المرتبط بشكل دقيق ووثيق بالهوية الثقافية والتراث المحلي.

من هو مصمم طوابع وملصقات كأس العالم قطر 2022؟

تم تصميم الملصق الرسمي لمونديال قطر 2022 بالتعاون مع الفنانة القطرية اللامعة بثينة المفتاح.

تصميم طوابع وملصقات كأس العالم قطر 2022

تأتي ملصقات مونديال قطر باللونين الأبيض والأسود، مع إبراز اللون العنابي الداكن لعلم قطر في شعار البطولة الرسمي "هيّا" وكرة القدم التقليدية.

استوحت الفنانة بثينة المفتاح تصميم ملصق كأس العالم 2022 من الثقافة القطرية الأصيلة، إذ يظهر فيه الغترة والعقال في إشارة للزي القطري والتراث القطري الأصيل.

كما يبرز تصميم الملصق الرئيسي لكأس العالم 2022 "الطريقة العربية" بالاحتفال من خلال تصوير لحظة التلويح بـ"الغترة والعقال" في الهواء الطلق وهو ما اعتاد المشجعون العرب على القيام به ابتهاجًا بتسجيل فريقهم الأهداف في مرمى الفرق المنافسة.

وستنطلق منافسات مونديال قطر يوم 21 نوفمبر على أن يكون النهائي يوم 18 ديسمبر.

من هي بثينة المفتاح

فنانة قطرية

حاصلة على بكالوريوس الآداب من كلية الفنون بجامعة فرجينيا كومنولث في قطر.

ملصقات رسمية في تاريخ كأس العالم

وبهذا الإعلان، ستنضم طوابع وملصقات كأس العالم قطر 2022 إلى قائمة طويلة من الملصقات الرسمية التاريخية لبطولات كأس العالم السابقة على مدار التاريخ.

نستعرض لكم في هذا التقرير بعض التصاميم التي تم اعتمادها لملصقات كأس العالم، والتي في كل منها حملت طابع مميز للبلد المضيف للبطولة.

أوروغواي 1930

منحت الفيفا مكان إقامة أول كأس عالم للأوروغواي باعتبارها بطلة كرة القدم في ذلك الوقت مرتين في الألعاب الأولمبية (1924 و 1928) وكذلك في الذكرى المئوية لاستقلالها.

كان الملصق الأيقوني بدرجات فن الزخارف هو الصورة الرسومية الأولى لإصدار من هذه البطولة.

إيطاليا 1934

تغلغلت سياسات رئيس وزراء إيطالي آنذاك بينيتو موسوليني في تصميم البوستر، إذ تماشى الملصق مع هذه الميول، فقد كان أقرب إلى الشكل الرسمي والصارم.

فرنسا 1938

بعد حرب عالمية ضخمة، سُمح لفرنسا باستضافة كأس العالم، وعاد ملصقها الرسمي إلى اتجاه فن الزخارف بتصميم رائع جعل الكرة مركزًا للعالم.

البرازيل 1950

بمجرد انتهاء اضطراب الحرب، استضافت البرازيل بطولة كأس العالم وكان البوستر على نمط رسوم الكاريكاتير.

سويسرا 1954

مما لا شك فيه أن الملصق الرسمي لكأس العالم FIFA سويسرا 1954 كان مميز للغاية، بخطوط مستقيمة وألوان راسخة وأول مصدر للسعادة في كرة القدم: الهدف.

السويد 1958

تشيلي 1962

لا يمكن فهم كرة القدم بدون السياق الاجتماعي والسياسي والثقافي الذي يحيط بها، لذا تم نقل الملصق الرسمي لكأس العالم في تشيلي 1962 بعيدًا عن طريق غزو الفضاء الحالي الذي بدأ يقلق البشرية في ذلك الوقت.

إنجلترا 1966

ربما يكون أحد أبسط ملصق رسمي لكأس العالم FIFA على الإطلاق، فقط الكرة هي بطل الرواية لخلفية واضحة، مع التميمة الأولى في تاريخ البطولة.

المكسيك 1970

قدمت المكسيك 1970 بوستر بتصميم مدهشة قريب من تقاليد البلاد.

ألمانيا 1974

الأرجنتين 1978

يتألف البوستر من أشكال مجردة، مثل النقاط، وقليل من الألوان.

اسبانيا 1982

لم يكن من الممكن تقديم السريالية في إسبانيا من قبل أي شخص آخر غير جوان ميرو، الذي أطلق كل عبقريته الإبداعية المرتبطة باتجاهه المفضل في الملصق الرسمي الذي منح العالم كأس العالم إسبانيا 1982.

المكسيك 1986

حملت النسخة الثانية من كأس العالم التي استضافتها المكسيك ملصقًا رسميًا قطع أي علاقات مع سابقاتها. الصورة التي كانت الهدف المركزي للملصق توحد الكرة بالثقافة المكسيكية قبل الإسبان، وهي بطاقة بريدية التقطتها الأمريكية آني ليبوفيتز.

إيطاليا 1990

استضافت إيطاليا مرة أخرى كأس العالم وأرادت توضيح وجهها الجديد من ملصقها الرسمي، حيث ارتدت الكولوسيوم بشكل إبداعي كموقع لكرة القدم معركة.

الولايات المتحدة الأمريكية 1994

أظهرت الولايات المتحدة للعالم أنه بالإضافة إلى كرة القدم وكرة السلة والبيسبول، فإن كرة القدم في قلبها، مع ملصق رسمي لكأس العالم الذي نظمته.

فرنسا 1998

صنع الملصق الرسمي لفرنسا 1998 بالعديد من الألوان بطريقة تشبه بوستر المسلسل الأمريكي "الأصدقاء".

كوريا واليابان 2002

كان على أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم تنظمها دولتان مضيفتان في آسيا أن تظهر إجماعًا في خطها البياني حتى لا تضر بأي من المنظمين. لذلك اختاروا البساطة.

ألمانيا 2006

كأس العالم حلم مشرق للكثيرين سواء شاركوا فيها أو استمتعوا بها. هذا ما حاول الملصق الرسمي لألمانيا 2006 التقاطه: كرة مكونة من نجوم تضيء سماء العالم بالضوء الذي لا ينبعث منه إلا كرة القدم.

جنوب أفريقيا 2010

لم تتمكن القارة الأفريقية من استضافة كأس العالم لكرة القدم إلا مرة واحدة. وقد سجل الملصق الرسمي في التاريخ كواحد من أكثر الملصقات رمزية في التاريخ: القارة السمراء في شكل رأس لاعب كرة قدم يسيطر على الكرة برأسه.

البرازيل 2014

شكلت مجموعة التفاصيل في بوستر البرازيل 2014 مفهومًا تمثيليًا واضحًا من خلال الصور الظلية للحيوانات والزهور، كما عكس اللون فرحة الشعب البرازيلي بهذا الحدث العالمي.

روسيا 2018

كرمت روسيا 2018 بشكل كبير للاعبها الأكثر تمثيلًا، حارس المرمى ليف ياشين، عبر بوستر روسيا 2018.

تصميم كرة كأس العالم 2022