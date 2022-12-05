عائلة بيليه تنفي تدهور صحة "الجوهرة السوداء"

نفت عائلة الأسطورة البرازيلية بيليه ما تناقلته وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية حول اقتراب "الجوهرة السوداء" من مفارقة الحياة.

وتناقت الصحف تقاريراً تؤكد عدم استجابة هداف "السيليساو" السابق للعلاج الكيميائي في مستشفى ألبرت آينشتاين بمدينة بساو باولو.

وقالت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" قبل يومين أن صاحب الـ 82 عاماً نقل لقسم تسكين الآلام لأن العلاج الكيميائي لم يعد يجدي نفعاً.

وخضع بيليه لتدخل جراحي العام الماضي من أجل إزالة ورم من القولون، لكنه دخل المستشفى مرة أخرى مؤخراً للعلاج من السرطان.

وأكد أطباء أن الأسطورة البرازيلية يستجيب للعلاج بصورة جيدة، فيما نفت عائلته ما تم تناقله عن وصول حالة بيليه لمرحلة حرجة.

وشددت عائلته خلال مقابلة مع قناة "غلوبو" المحلية أمس الأحد أن معشوق البرازيل يخضع لعلاج في الجهاز التنفسي بعد إصابته بفيروس كورونا.

عائلة بيليه تنفي أحدث التقارير

بدورها، صرحت كيلي، إحدى ابنتيه: "والدي مريض، إنه متقدم في السن، لكنه سيعود إلى المنزل بمجرد شعوره بالتحسن."

وأكدت ابنته الأخرى فلافيا أن والدها يتواجد في جناح عادي: "لا يجوز أن يقول البعض أنه في نهاية حياته وفي الرعاية الخاصة، عليكم بتصديقنا."

أما الحفيد، آرتور آرانتيس أنه تحدث مع جده عبر الهاتف عن أول مباراتين لمنتخب البرازيل في بطولة كأس العالم قطر 2022.

ونفى آرتور ما أشيع عن اقتراب رحيل جده، حيث رد قائلاً: "الوفاة ستحصل يوماً ما لكن ليس اليوم، سيشهد جدي فوز منتخب البرازيل بكأس العالم للمرة السادسة."