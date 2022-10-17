عاجل: قطر تفوز بحقوق استضافة بطولة كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين عن فوز قطر بحقوق استضافة بطولة كأس آسيا 2023، وذلك قبل أسابيع من انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها الدولة الخليجية للمرة الأولى.

وتفوق الملف القطري على ملفات كوريا الجنوبية وإندونيسيا التي تنافست خلال فترة زمنية قصيرة على شرف الاستضافة بدلاً من الصين التي انسحبت من تنظيم المسابقة خوفاً من تفشي فيروس كورونا، علماً بأن البطولة قد تقام في عام 2024.

ويتطلع العنابي للدفاع عن اللقب الذي أحرزه في النسخة الماضية عام 2019 التي نظمتها الإمارات، إلا أنه سيواجه بالتأكيد منافسة حادة من عمالقة القارة الآسيوية.

متى ستقام بطولة كأس آسيا 2023؟

ونظراً لدرجات الحرارة المرتفعة في قطر والتي تتزامن مع موعد إقامة البطولة في صيف عام 2023، من المتوقع أن يتم تغيير تاريخ بدء المنافسات إلى يناير من عام 2024 حين تكون الأجواء مناسبة.

وسبق لقطر استضافة بطولة كأس آسيا عام 2011 والتي أقيمت في يناير من ذلك العام.

يذكر أن هذه ستكون المرة الثالثة التي ستستضيف فيها الدولة الخليجية البطولة الآسيوية بعد نسختي عامي 1988 و 2011.