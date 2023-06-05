عاجل: ميسي يختار العودة إلى برشلونة ووالده يكشف التفاصيل

كشف الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي آخر التطورات بشأن عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة الموسم القادم.

وكانت رابطة الليغا الإسبانية قد وافقت خلال الساعات الماضية على خطة البارسا الاقتصادية المطابقة لنظام القانون اللعب المالي النظيف، وهو ما كان عائقًا أساسيًا في عودة ميسي خلال الفترة الماضية.

فابريزيو رومانو يكشف آخر تطورات عودة ميسي إلى برشلونة

أعلن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته على موقع "فيسبوك" عن تفاصيل الاجتماع اليوم الذي تم بين خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ورئيس نادي برشلونة خوان لابورتا.

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وأوضح فابريزو رومانو أن والد ليونيل ميسي خورخي ميسي أفصح عن قرار عودة ميسي إلى برشلونة بعد اجتماعه مع رئيس النادي خوان لابورتا، وقال: "ليو يريد العودة إلى برشلونة وأنا سأكون سعيدًا برؤيته هناك، يمكنني القول أننا واثقون من هذا الأمر"، وتابع والد ميسي: "خيار العودة إلى برشلونة هو أكيد بلا شك، سيعلم الجميع عن التفاصيل في المستقبل القريب".

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن الاجتماع بين بيئة ميسي المحيطة ولابورتا كان إيجابيًا خاصة بعد أن وافقت رابطة الليغا على خطة النادي الاقتصادية التي تم تقديمها تماشيًا مع قانون اللعب المالي النظيف.