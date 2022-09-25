عادل تاعرابت ينضم إلى النصر الإماراتي

انتقل النجم الدولي المغربي عادل تاعرابت اليوم الأحد إلى صفوف النصر الإماراتي في صفقة مجانية بعد فسخ عقده بالتراضي مع بنفيكا البرتغالي.

وانتهت مسيرة لاعب خط الوسط المخضرم مع النادي البرتغالي في الأول من الشهر الجاري ليصبح لاعباً حراً، قبل أن يقرر ارتداء قميص العميد.

وجرى التعاقد مع صاحب الـ 33 عاماً لتعويض البرازيلي جاجا، ويمني المغربي النفس في أن يقدم مستويات مقنعة مع النصر حتى يجبر المدير الفني وليد الركراكي على استدعائه لتمثيل أسود الأطلسي في كأس العالم قطر 2022 في نوفمبر المقبل.

خبرة تاعرابت تسهل مهمته

ويتمتع النجم المخضرم بخبرة أوروبية كبيرة، إذ سبق له الدفاع عن ألوان أي سي ميلان وجنوى الإيطاليين وتوتنهام هوتسبير وكوينز بارك رينجرز وفولهام الإنجليزية، ولانس الفرنسي، علماً بأنه انتقل إلى بنفيكا عام 2015.

وخاض اللاعب 30 مباراة دولية مع منتخب المغرب سجل خلالها 4 أهداف.