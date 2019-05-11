عالم كرة القدم يترقب أغلى صفقة في التاريخ وبطلها نيمار

تشير التوقعات إلى أن أيام النجم نيمار في باريس سان جيرمان قاربت على النهاية، فالتقارير في إسبانيا تؤكد أنه بات بانتظار عرض "قياسي" من أحد عمالقة أوروبا.

وأوردت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن البرازيلي "حزم حقائبه"، في إشارة إلى قراره المؤكد بالرحيل، وأنه ينتظر عرضاً سيكون "الأغلى في التاريخ" من ريال مدريد بمقتضى صفقة ستكون الأغلى بالتاريخ وفقاً للصحيفة.

وكانت تقارير قد أكدت مؤخراً أن نيمار لن يعود إلى برشلونة، ناديه السابق، الأمر الذي دفعه للتفكير جدياً في ريال مدريد، الغريم الأزلي للنادي الكتالوني، والذي يسعى لتنفيذ تغييرات جذرية تعيده إلى الواجهة، بعد إخفاقه أوروبياً هذا الموسم.

وقالت الصحيفة أن نيمار يتوق لإنهاء "كابوس" باريس سان جيرمان، الذي انتقل لصفوفه عام 2017، مقابل صفقة ضخمة بلغت 222 مليون يورو، قبل أن يخفق في الوصول معه إلى أي إنجاز أوروبي.

وجاءت التقارير لتؤكد ان البرازيلي "متشوق" للعودة إلى الدوري الإسباني، وهو الدوري الذي وصل فيه للتألق الحقيقي، قبل انتقاله للدوري الفرنسي.

وأشارت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن النجم كيليان مبابي، قد ينضم هو الآخر لصفوف الفريق الملكي، في محاولة من المدرب زين الدين زيدان لإعادة هيكلة النادي، الذي عانى كثيراً هذا الموسم.