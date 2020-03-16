عبد الله عطيف في الحجر المنزلي 14 يوماً

أعلن نادي الهلال أن لاعبه عبد الله عطيف سيخضع للحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، بدءاً من وصوله أمس (الأحد) إلى الرياض قادماً من إسبانيا عن طريق الإجلاء للرعايا السعوديين.

وكان عطيف خضع مؤخراً لعملية جراحية في الركبة بمدينة برشلونة الإسبانية.

من جهة ثانية، أوقعت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، غرامة مالية على لاعبي ‎الهلال محمد الشلهوب وعبد الله الحافظ بـ 20 ألف ريال لكل منهما بعد دخولهما الملعب دون تسجيلهما في كشف مباراة الهلال و‎الاتفاق في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

من جانب آخر، تعاقدت إدارة الهلال مع شركة متخصصة في المجال الطبي والتعقيم، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات الحكومية كافة لمنع انتشار فيروس كورونا، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كافة، لحماية المواطنين والمقيمين في المملكة.

وعملت الشركة على تعقيم مرافق النادي كافة، ونشر المعقمات في جميع إدارات النادي، بالتنسيق مع الإدارة الطبية بالنادي، ونفذت الأخيرة حملة توعوية سعياً منها لوقاية وحماية منسوبي ولاعبي النادي كافة من فيروس كورونا، ونشرت الإدارة الطبية بالنادي لوحات إرشادية باللغتين الإنجليزية والعربية، تضمنت شرحاً عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، ونظمت محاضرات توعوية عن فيروس كورونا لجميع الإدارات والألعاب.

فيما وجهت إدارة النادي لاعبي فرق النادي كافة بالبقاء في منازلهم والابتعاد عن مناطق التجمعات، وبناء على ذلك قررت إدارة نادي الهلال تعليق ألعاب النادي كافة بمختلف فئاتها السنية، ووفرت الإدارة الطبية أرقاماً للتواصل، وذلك للاسترشادات الطبية، بدعم من شريك الرعاية الصحية، مستشفى المملكة، وشريك التأهيل الرياضي للألعاب المختلفة والفئات السنية لكرة القدم، الشركة الوطنية للرعاية الطبية.