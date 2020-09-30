عرض جديد من برشلونة لمانشستر سيتي

يبدو أن برشلونة لم يستسلم بعد في سعيه لضم إيريك غارسيا، مدافع مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن البارسا لا يرغب بتقديم 20 مليون يورو لحسم الصفقة، ويأمل موافقة النادي الإنجليزي على سعر أقل لرحيل غارسيا.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن النادي الكتالوني يخطط لتقديم عرض جديد من أجل التعاقد مع المدافع، بعد أن تعاقد سيتي مع روبن دياش من بنفيكا.

وأضافت: “في الوقت الحالي، وجهات النظر بين الطرفين متباعدة، البارسا يقول أن سعر اللاعب يجب ألا يتجاوز 12 مليون يورو، ومانشستر سيتي يريد 20 مليون يورو.

“يريد برشلونة ضم غارسيا الآن، وسيحاول مرة أخرى مع سيتي، لكن المسؤولين في كامب ناو هادئون، ويعرفون أنه إذا لم يصل اللاعب الشاب هذا الصيف، سيكون جزءاً من برشلونة مجاناً الصيف القادم”.