عرض خيالي من السعودية لخطف أهم صفقات برشلونة بالصيف

لا تزال المفاجآت مستمرة على الصعيد الرياضي في المملكة العربية السعودية، وخاصة بعد الدخول على خط المنافسة وبقوة لخطف أهم صفقات نادي برشلونة هذا الصيف.

وبحسب الصحفي أشرف بن عياد، فإن البارسا أمام منافسة طاحنة من الدوري السعودي للمحترفين والذي يخطط لضم كابتن مانشستر سيتي إيلكاي غوندوغان من خلال تقديم عرض مالي سخي قد يصل لـ35 مليون يورو في الموسم الواحد.

تفاصيل منافسة السعودية لنادي برشلونة في صفقة غوندوغان

يعتبر نجم وسط السيتي إيلكاي غوندوغان أحد أهم الأسماء وأكثرهم أولوية بالنسبة لتشافي هيرنانديز والبارسا خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ويتم بذل جهود جبارة في النادي الإسباني بهدف الحصول على توقيع اللاعب.

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وبالفعل قدم أبطال الدوري الإسباني عرضًا في وقت سابق لنجم السيتي للانضمام إلى النادي لمدة ثلاثة مواسم، مع ضمانات بأنه سيتم تسجيل عقده دون وجود أي عراقيل.

ولكن في الوقت الذي يفاضل فيه غوندوغان بين البقاء مع مانشستر سيتي وتحت قيادة بيب غوارديولا أو الانتقال إلى برشلونة، وصل عرض من السعودية بعثر الأوراق بالنسبة لجميع الأطراف.

ووفقًا للتقارير، تم تقديم عرض لغوندوغان للانتقال إلى السعودية مقابل الحصول على 35 مليون يورو في الموسم، ولكن جميع المؤشرات الحالية تؤكد أن اللاعب الألماني لا يزال يريد الاستمرار في أوروبا خاصة بعد تحقيق الثلاثية مع السيتي الموسم المنصرم.