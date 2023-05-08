عرض رسمي من الهلال لنجمي برشلونة لإقناع ميسي بالانضمام

البوابة – لا تزال تحوم الكثير من الشائعات والتكهنات في وسائل الإعلام حول مستقبل ليونيل ميسي الذي يقترب عقده مع نادي باريس سان جيرمان من الانتهاء هذا الصيف.

وحتى الآن يتصدر برشلونة أبرز الوجهات التي قد ينتقل إليها النجم الأرجنتيني في الميركاتو الصيفي، لكن بالنظر للوضع المالي في النادي لا يوجد شيء مؤكد في هذه المرحلة ولن يتغير أي شيء حتى توافق رابطة الليغا الإسبانية على خطة النادي الاقتصادية.

الهلال يقدم رسميًا عرضًا لنجمي برشلونة لإقناع ميسي

في ظل هذه الأوضاع الراهنة يضغط نادي الهلال للتعاقد مع ميسي بحسب موقع "barca universal"، حيث أشارت التقارير أن الزعيم الأزرق مستعد لتقديم عرض بقيمة 400 مليون يورو سنويًا للتعاقد مع بطل كأس العالم 2022.

وبحسب الصحفي محمد بوحفصي، فإن نادي الهلال يحاول حاليًا التعاقد مع الثنائي المخضرم في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا من أجل إقناع البرغوث الأرجنتيني بالانضمام، وتم بالفعل إرسال العروض لكلا اللاعبين.

وتشير التقارير أيضًا أن ليو وألبا وبوسكيتس تجمعهم صداقة قوية جدًا، لذلك يخطط الثلاثي أن يجتمعوا مجددًا في البلوغرانا الموسم القادم قبل الانتقال سويًا إلى الدوري السعودي للمحترفين، ولكن كل ذلك قد يتغير في حال فشل البارسا في التعاقد مع ميسي هذا الصيف.