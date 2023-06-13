عرض سعودي ضخم يهدد بقاء أليغري مع يوفنتوس

كشفت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية أن هناك عرض من قبل المملكة العربية السعودية وصل إلى مدرب يوفنتوس الحالي ماسيميليانو أليغري وقد يهدد بقاؤه هناك في الدوري الإيطالي.

ولا تزال الثورة الرياضية في السعودية مستمرة بقوة، وقد لا يكون أليغري الوحيد الذي سيتم إغراؤه بعرض مالي ضخم للقدوم إلى دوري روشن السعودي، حيث أن هناك تقارير أخرى تشير إلى أن هناك حديث حول قدوم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أيضًا.

عرض سعودي ضخم على طاولة مدرب يوفنتوس أليغري

وفقًا لموقع "Tribalfootball"، فقد وصلت عروض من الدوري السعودي للمحترفين للمدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري تتراوح بين 20 و30 مليون دولار في السنة، وهو يفكر فيها بجدية.

وقبل أيام فقط، علق رئيس يوفنتوس ماوريتسيو سكانافينو على هذه الأنباء قائلًا: "أليغري لم يدخل في أي مفاوضات، حتى الآن هناك مشاركة كاملة له في جميع خطط النادي المستقبلية".

ومع ذلك، تشير معظم التقارير أن أليغري الآن يدرس بجدية عرض المملكة العربية السعودية، وليس من المستغرب أبدًا أن يتم الإعلان رسميًا خلال الأيام القادمة بأنه سيكون متواجدًا هناك الموسم القادم لتدريب إحدى فرق الدوري السعودي.