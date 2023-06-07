يوفنتوس يقرر الانسحاب من مشروع دوري السوبر الأوروبي

أفصح نادي يوفنتوس الإيطالي عن نيته الانسحاب من مشروع دوري السوبر الأوروبي، وأكد ذلك من خلال طلب عقد اجتماع مع كل من ريال مدريد وبرشلونة.

وبعد أن كان مشروع السوبر الأوروبي مدعومًا من قبل 12 نادي في بدايته عام 2021، لم يتبقى سوى ريال مدريد وبرشلونة، وها هو اليوفي في طريقه للانسحاب حاليًا والتخلي عن المشروع بعد تعرضه للكثير من الضغوطات مؤخرًا أبرزها الأحكام القضائية في الدوري الإيطالي.

يوفنتوس يخاطب ريال مدريد وبرشلونة لإعلان الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي

كشف موقع "Sportbusiness" أن نادي يوفنتوس الإيطالي أوضح في بيان رسمي رغبته الانسحاب والتخلي عن مشروع دوري السوبر الأوروبي، ووجه خطابًا لعقد اجتماع مع الريال والبارسا وقال: "خطاب موجه للأندية التي تبقت ريال مدريد وبرشلونة، والهدف هو تحديد موعد للاجتماع لمناقشة خيارات يوفنتوس بالانسحاب من مشروع السوبرليغ الأوروبي".

يشار إلى اليوفي عانى كثيرًا هذا الموسم من الأحكام القضائية التي تسببت بخصم الكثير من النقاط من رصيده في الدوري الإيطالي، وهو ما أدى إلى عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم القادم.