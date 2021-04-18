  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. عزل فيديريكو فالفيردي بعد مخالطته أحد المصابين بكورونا

عزل فيديريكو فالفيردي بعد مخالطته أحد المصابين بكورونا

منشور 18 نيسان / أبريل 2021 - 01:33
فيديريكو فالفيردي
فيديريكو فالفيردي

أعلن ريال مدريد اليوم الأحد، خضوع فيديريكو فالفيردي لاعب وسطه للعزل بعد مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونشر النادي بياناً رسمياً جاء فيه: "يخضع فيدي فالفيردي للعزل منذ أمس السبت بعد أن خالط شخص أثبتت إصابته بكورونا، على الرغم من أن مسحة اللاعب جاءت سلبية في جميع الاختبارات التي تم إجراءها".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي اليوم الأحد ضمن المرحلة 33 من الدوري الإسباني.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 66 نقاطة وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

كلمات دالة:فيديريكو فالفيرديريال مدريدخيتافيوباء كوروناجائحة كورونافيروس كورونا

Via SyndiGate.info


LINKonLINE   © 2021

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...