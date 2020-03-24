عطال على أجندة توتنهام

كشف تقرير عن الأسماء التي حددها جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، للتعاقد معها في فترة الانتقالات، ومن ضمنها يوسف عطال نجم نيس.

وكان النادي الفرنسي قد رفض رحيل الدولي الجزائري في السوق الشتوي مؤكداً أنه لا ينوي التخلي عنه إلا إذا كان ذلك مقابل مبلغ خيالي.

وذكرت وسائل إعلامية أن مورينيو يدرك جيداً أنه من الضروري إجراء بعض التغييرات في الفترة القادمة، حيث يسعى لتعزيز خطي الدفاع والوسط في سبيرز.

يذكر أن من الأسماء التي يرغب مورينيو في استقدامها جمال لويس لاعب نوريتش سيتي، وعطال نجم نيس.

مع العلم أن مارسيل سابيتزر، لاعب وسط لايبتزيغ، هو المرشح الأول للانضمام إلى توتنهام.

ولفتت التقارير إلى أن إيدير ميليتو مدافع ريال مدريد، وجيفري كوندوغبيا لاعب وسط فالنسيا، من الأسماء التي يرغب مورينيو في تدعيم توتنهام بها، موضحة أن غيابهما عن التشكيلين الأساسيين لفريقيهما، قد يسهل مهمة سبيرز في التعاقد معهما.