عفيف: لا نخشى جماهير الهلال

أكد أكرم عفيف، صانع ألعاب السد القطري على أن جماهير الهلال السعودي لن تخيفه، خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين الثلاثاء ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

وقال عفيف: "سنستمتع باللعب في ملعب ممتلىء بالجماهير، لأني لعبت في إسبانيا وبلجيكا أمام حضور جماهير كبير.

"الضغوط الجماهيرية تعرضت لها أيضاً عندما واجهنا الأندية الإيرانية، وهذا الأمر لا يخيفنا إطلاقاً.

"سنواجه الهلال بأقصى طاقة لدينا، من أجل التأهل إلى النهائي، حيث لا ننظر إلى نتيجة مباراة الذهاب".

وكان الهلال قد حقق الفوز ذهاباً بأربعة أهداف لهدف، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.