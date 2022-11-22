عقب الهزيمة من السعودية.. ميسي يعترف أن الخسارة أمام السعودية "ضربة قاسية جداً"

اعترف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الثلاثاء، بأن الخسارة أمام السعودية "ضربة قاسية جداً" وذلك حسب تصريحاته في المنطقة المختلطة لاستاد لوسيل، ليكون بذلك أول تعليق من ميسي بعد الخسارة القاسية أمام السعودية.

أول تعليق من ميسي عقب الخسارة أمام السعودية

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ميسي أظهر حزنه الشديد على نتيجة المباراة، ولكنه في نفس الوقت أكد أن اللاعبين سيبحثون عن القوة وسيعملون على تحسين أدائهم في المباريات القادمة.

وقال نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي: "تحدثنا في غرفة الملابس مع اللاعبين عن كل شيء، لم نتوقع أن نخسر بهذه الطريقة، والآن يجب أن نحضر أنفسنا للقادم، يجب أن ننتصر، وهذا الأمر يعتمد علينا".

وتابع ميسي حديثه: "الأمر متروك لنا من أجل تصحيح الخطأ الذي ارتكبناه، هذا مرير للغاية، نحن مجموعة قوية ومتماسكة، وقد حان الوقت لإظهار ذلك".

وأشار ميسي إلى قوة المجموعة التي يلعب منتخب الأرجنتين ضمنها، مضيفاً: "لقد مر زمن طويل منذ أن واجهت هذه المجموعة وضعاً كهذا".

وعند سؤاله عن شعور الفريق الأرجنتيني عقب المباراة، أجاب ميسي بقولة: "محبط" مكرراً "إنها ضربة قاسية جداً، لم نعتقد أننا سنبدأ على هذا النحو، لكن ليس لنا خياراً الآن سوى الوقوف على قدمينا مجدداً، وأن نفكر فيما سيأتي، وأن نفوز حتى نحصل على الاستقرار مجدداً".

تأتي هذه التصريحات عقب أن حقق المنتخب السعودي فوزاً ثميناً على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف وحيد، في افتتاحية مباريات الفريقين بالمجموعة (ج) في كأس العالم قطر 2022، المُقام خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022.

لم نستخف بالسعودية

من جانبه، شدد المدرب ليونيل سكالوني على أن فريقه لم يستخف بنظيره السعودي الذي حقق إحدى أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم على حساب أبطال 1978 و 1986.

ويري المدرب الأرجنتيني، أنهم (يقصد المنتخب السعودي) فريق جيد يملك لاعبين فنيين ومتحضرين على مستوى عالٍ من الناحية البدنية.

وعلى الرغم من الهزيمة القاسية، طمأن المدرب سكالوني جماهير الأرجنتين، بأن حظوظهم لا تزال قائمة للتأهل عن المجموعة من خلال المباراتين المقبلتين ضد المكسيك وبولندا.