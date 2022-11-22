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السعودية تقدم مباراة للتاريخ بفوز مستحق على الأرجنتين بنتيجة 2-1

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 22 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 11:52
السعودية تحقق فوز للتاريخ أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1
السعودية تحقق فوز للتاريخ أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1 (المصدر: أ ف ب)

استطاع منتخب السعودية أن يفاجئ الجميع في أولى مبارياته في كأس العالم 2022، بعد تحقيق فوز تاريخي أمام الأرجنتين عن جدارة واستحقاق، ليحصد الأخضر أول ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة الثالثة. 

ولم تكن النتيجة النهائية لمباراة السعودية والأرجنتين هي الإيجابية الوحيدة في هذا اللقاء، حيث أن لاعبي الأخضر السعودي قدموا كل شيء ممكن بداية من خط الحراسة ونهاية بخط الهجوم.

السعودية

السعودية تحقق فوز للتاريخ أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1

تمكن منتخب الأخضر من تحقيق فوز تاريخي أمام الأرجنتين بهدفين كان الأول من توقيع صالح الشهري في الدقيقة 49، وجاء الثاني عن طريق تسديدة صاروخية من سالم الدوسري في الدقيقة 53 لتشتعل الأجواء في استاد لوسيل بطريقة لا توصف.

الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي يتصدر حاليًا المجموعة الثالثة بعد حصد أول ثلاث نقاط أمام منتخب التانغو، وبشكل مبدئي فقد يكون المنتخب السعودي قد تخطى الأصعب، حيث أن اللقاءات القادمة ستكون أمام بولندا والمكسيك.

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