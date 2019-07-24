عقوبة مخففة لميسي رغم هجومه الحاد على كونميبول والتحكيم

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) عن العقوبة المفروضة على نجم وقائد الأرجنتين ليونيل ميسي بعد هجومه وتصريحاته حول التحكيم في بطولة كوبا أميركا 2019.

وتعرض ميسي للطرد في مباراة تحديد المركز الثالث أمام منتخب تشيلي، وهاجم التحكيم وتقنية الفيديو بعد الخسارة من منتخب البرازيل في نصف النهائي، واصفاً الأمر بالمؤامرة لصالح الدولة المستضيفة.

وتعرض "ليو" لغرامة مالية قيمتها 1500 دولار، بالإضافة لإيقافة لمباراة دولية واحدة كعقاب للبطاقة الحمراء في مباراة تشيلي.

واعتبر الاتحاد في بيانه أن ميسي أظهر عدم احترام، ولم يقدر مبادىء اللعب النظيف والتنافسية، مؤكداً أن اتهاماته قللت من قيمة البطولة ومن شارك فيها والجهد المبذول لإنجاحها.

ولم يعلق ميسي رسمياً على قرار كونميبول، ونشر صورة عبر حسابه على "إنستغرام" في نفس توقيت إصدار القرار تظهره مع عائلته يقضي العطلة الصيفية على شواطىء الكاريبي بعد مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كوبا أميركا.

وينتظر أن ينضم ميسي لمعسكر برشلونة الأسبوع القادم.