علم البيانات يتوقع نتيجة مباراة ريال مدريد ومان سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

البوابة – توقع علم البيانات المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي نتيجة مباراة الموسم بين ريال مدريد ومان سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، والمقرر أن يلعب اليوم العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو".

وقد تكون هذه المواجهة تحديدًا واحدة من المواجهات التي يصعب التوقع بنتيجتها النهائية، حيث أن الريال أو السيتي كلاهما يتمتعان بأعلى مستوى فني وتكتيكي على أرضية الملعب، ولكن مع وجود علم البيانات والذكاء الاصطناعي بات ممكنًا التوقع بالنتيجة النهائية من خلال تحليل الأرقام والإحصائيات لكلا الفريقين.

ما هو توقع علم البيانات لنتيجة مباراة ريال مدريد ومان سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023؟

بحسب موقع "WhoScored" ومن خلال علم البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، جاء توقع نتيجة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.



Real Madrid's Croatian midfielder Luka Modric is challenged by Manchester City's Algerian midfielder Riyad Mahrez (R) during the UEFA Champions League semi-final second leg football match between Real Madrid CF and Manchester City at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on May 4, 2022. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

وكان هذا التحليل مبنيًا على عدة عوامل، حيث أن الريال سينافس بقوة على أرضه خاصة وأن الفريق يدخل بمعنويات عالية بعد الفوز بكأس الملك الإسباني قبل أيام، كما مع حسم برشلونة لليغا فإن الأولوية والتركيز من الميرينغي منصب على دوري الأبطال، بالإضافة إلى أنه سبق وأن هزم الملكي فريقين إنجليزيين على أرضه هذا الموسم وهما ليفربول وتشيلسي ويتطلع لإضافة السيتي للقائمة.

أما على صعيد مان سيتي، فإن الفريق يأتي اليوم بقيادة غوارديولا لهذه المواجهة ويتطلع لحصد ثلاثية هذا الموسم، حيث أنه ينافس في دوري الأبطال، لقب الدوري الإنجليزي وعلى كأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب أن السيتي يريد الانتقام من الخسارة والخروج على يد الريال الموسم الماضي في نفس الدور.

لذا من خلال علم البيانات والتحليل السابق، فإن المنافسة بين الريال والسيتي ستكون على أعلى مستوى وقد نشهد عدة أهداف من كلا الفريقين وهو ما سيؤول في نهاية المطاف إلى التعادل إيجابيًا في النتيجة.