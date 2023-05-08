من هو معلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023؟

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن هوية معلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال اوروبا 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في قمة مباريات الموسم الحالي بين الريال والسيتي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو".

معلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن هوية معلق مباراة ريال مدريد ضد مان سيتي، حيث وقع الاختيار على المعلق التونسي عصام الشوالي.

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وسيتولى الشوالي القيادة الصوتية والتعليق على أحداث ومجريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2023 في إسبانيا عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويترقب الجميع هذه المواجهة النارية يوم الثلاثاء، حيث أنها مواجهة صعب التوقع بنتيجتها خاصة بعد الملحمة الكروية في الموسم الماضي في نفس الدور بين الفريقين والتي انتهت بتأهل الريال وفوزه بلقب الأبطال للمرة 14 في تاريخه.