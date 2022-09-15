عمالقة إنجلترا يتسابقون لضم مبابي في 2024

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن اهتمام عدة أندية إنجليزية كبيرة بالنجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان الذي قد يرحل عن الفريق في عام 2024.

ومع أن التقارير الأولية أشارت إلى تمديد عقد المهاجم الفائز بكأس العالم 2018 مع الباريسيين حتى 2025، أي لثلاثة مواسم، إلا أن وسائل الإعلام أكدت في الساعات الأخيرة أن الاتفاق يمتد لعامين فقط.

وسيكون بإمكان نجم موناكو السابق تمديد الصفقة لموسمٍ ثالث، لكن الأمر مرهون برغبته.

لهذا السبب، ستتسابق أندية الدوري الإنجليزي العملاقة لخطف اللاعب في ذلك الوقت إضافة لريال مدريد الذي حاول ضمه مراراً في الماضي.

هل سينتقل مبابي إلى الدوري الإنجليزي؟

وسيكون مبابي مطلوباً من قبل مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول إذا ما كشف عن رغبته بالرحيل عن ملعب بارك دي برانس صيف عام 2024.