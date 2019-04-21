عمالقة الدوري الإنجليزي في صراع لضم زياش

يتصارع عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز للظفر بخدمات حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الصيف القادم.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الدولي المغربي قد ينتقل إلى إنجلترا بعد تألقه اللافت للأنظار مؤخراً.

وخطف زياش الأنظار في مباريات دوري أبطال أوروبا، خصوصاً أمام ريال مدريد في دور الـ 16، ويوفنتوس في ربع النهائي.

وأوضحت الصحيفة أن صاحب الـ 26 عاماً بات على رادار مانشستر سيتي، الذي يرى فيه البديل المحتمل لإيلكاي غوندوغان، كما أن مانشستر يونايتد وآرسنال وليفربول مهتمة باللاعب.

وتابعت الصحيفة: "قيمة زياش الحالية لا تتجاوز 25 مليون جنيه استرليني (نحو 32 مليون دولار)، وهي قيمة مغرية مقارنة بمستواه المميز".

وتنتظر زياش، الذي سينتهي عقده مع أياكس عام 2021، مباراة مهمة في نصف نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام هوتسبير.

وفي سبتمبر الماضي، توج النجم المغربي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي، بعدما قدم مستويات رائعة، وسجل عدداً من الأهداف.