عمر عبد الرحمن مرشح للاحتراف في الدوري الألماني

رشحت صحيفة ألمانية واسعة الانتشار النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن لاعب الجزيرة والمنتخب الاماراتي للاحتراف في الدوري الألماني، وذلك ضمن قائمة مكونة من 20 لاعباً كلهم يملكون فرص الاحتراف والنجاح بالمسابقة الأولى في الكرة الألمانية.

وذكرت صحيفة "90 min" الألمانية أن عبد الرحمن كان في بداياته مطمعاً للعديد من الأندية الأوروبية، خصوصاً بعد الأداء اللافت الذي قدمه في أولمبياد لندن 2012، مؤكدة أنه خاض تجربة قصيرة مع مانشستر سيتي استمرت لمدة أسبوعين فقط وكان من المفترض أن يوقع مع النادي، لكن بسبب تصنيف المنتخب وتصريح العمل هناك لم تتم الصفقة.

وأكدت الصحيفة أن فرص الإماراتي في النجاح كبيرة لأنه يملك مسيرة ناجحة حيث تم اختياره كأفضل لاعب في آسيا عام 2016، كما أنه ساهم بشكل مؤثر في تحقيق العديد من الإنجازات مع العين والمنتخب الإماراتي.

وتضم قائمة المرشحين، داني سيبايوس لاعب ريال مدريد المعار إلى آرسنال، وزلاتان إبراهيموفيتش نجم أي سي ميلان، وهيكتور هيريرا لاعب أتلتيكو مدريد، ودرايس ميرتينز نجم نابولي، ونبيل فقير، وأوريول بوسكيتس لاعب برشلونة، وويليان نجم تشيلسي، وأندريه كاريو لاعب الهلال السعودي وغيرهم.