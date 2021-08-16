عملية جراحية جديدة تبعد فيدرر عن المنافسات أشهراً طويلة

أعلن أسطورة التنس السويسرية روجر فيدرر أنه سيغيب عن المنافسات عدة أشهر بسبب عملية جراحية جديدة سيخضع لها في ركبته.

وسيغيب ذو الـ 40 عاماً عن بطولة أميركا المفتوحة بعدما أكد أنه سيخضع لجراحة ثالثة في الركبة.

وعمل الفائز ببطولات غراند سلام 20 مرة وفقاً لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية لعلاج إصابته.

وشارك فيدرر مطلع الصيف في بطولة ويمبلدون ووصل إلى الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام هوبرت هوركاش.

وكان النجم المخضرم يمني النفس في اللحاق ببطولة أميركا التي ستنطلق في الثلاثين من الشهر الجاري، إلا أن الإصابة حالت دون ذلك.

فيدرر يستعمل العكازات بضعة أسابيع بعد العملية

وكشف اللاعب في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام أنه سيستعمل العكازات لعدة أسابيع ولن يتمكن من العودة للملاعب لأشهر قادمة جراء العملية.