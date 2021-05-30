عودة آليغري تدفع كريستيانو رونالدو للرحيل عن يوفنتوس

أبدى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس استياءه من عودة المدرب ماسيميليانو آليغري لقيادة فريق السيدة العجوز.

ورحل أندريا بيرلو عن قيادة يوفنتوس رسمياً، ليتم استبداله بالمدير الفني السابق آليغري الذي سيتولى الإشراف على رابع الدوري الإيطالي لمدة 4 مواسم مقبلة.

وقالت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن رونالدو غير سعيد بعودة آليغري، وأنه حث وكيله جورجي مينديش على إجراء محادثات لنقله إلى باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد "صاروخ ماديرا" مع يوفنتوس في يونيو 2022، لكنه يفضل الرحيل عن النادي في السوق الصيفي المقبل.

وأحرز كريستيانو رونالدو 28 هدفاً خلال 43 مباراة مع آليغري خلال موسم 2018-2019، وهو أقل عدد من الأهداف للدولي البرتغالي في موسم واحد مع يوفنتوس.

وأوضحت «لا غازيتا ديلو سبورت» أن رونالدو لا يزال يحلم بالعودة إلى ريال مدريد، لكن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الإسباني لا يرغب في الترحيب به مرة أخرى.

فريقان فقط يستطيعان التعاقد مع كريستيانو رونالدو

وذكرت أن هناك فريقين فقط يستطيعان تحمل تكاليف التعاقد مع الهداف البرتغالي هما مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، لكن يحتاج الشياطين الحمر إلى تخفيض راتب لاعبه السابق.

وقالت الصحيفة الإيطالية أن سان جيرمان مستعد لضم كريستيانو رونالدو، خاصة إذا رحل كيليان مبابي قبل نهاية عقده.

وأضافت أن جورجينا رودريغيز، صديقة رونالدو ترغب في الانتقال إلى باريس، كما أنها أخبرت بعض أصدقائها بأن العاصمة الفرنسية وجهتها المفضلة، مع أن تقاريراً أخرى كشفت أن جورجينا ترى أن البرتغالي سيبقى مع يوفي.