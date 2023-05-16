عودة لياو في تشكيلة ميلان المتوقعة اليوم ضد إنتر في إياب دوري الأبطال 2023

تعرف على تشكيلة ميلان المتوقعة اليوم ضد إنتر في إياب بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، موعد مباراة إنتر وميلان والقنوات الناقلة مع اسم المعلق.

يحتضن ملعب "سان سيرو – جيوزيبي مياتزا" القمة الإيطالية اليوم بين إي سي ميلان وإنتر ميلان في إطار منافسات مرحلة الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

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تشكيلة ميلان تشهد هذا المساء عودة النجم البرتغالي رافاييل لياو ومشاركته أساسيًا في صفوف الفريق بعد تعرضه لإصابة وغيابه عن مباراة الذهاب التي تمكن خلالها الإنتر من الفوز بهدفين نظيفين.

تشكيلة ميلان المتوقعة اليوم ضد إنتر في إياب بطولة دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: ستيفانو بيولي

خطة اللعب: 4-2-3-1

الحارس: مايك ماينان

الدفاع: ثيو هيرنانديز – توموري – كايير – كالابريا

الوسط: تونالي – كرونيتش – براهيم دياز

الهجوم: لياو – جيرو – ساليمايكيرس

متى موعد مباراة إنتر ضد ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023؟

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في مباراة إنتر وميلان مساء اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية والعراق والأردن ومصر وقطر.

المعلق والقنوات الناقلة لمباراة إنتر وميلان في دوري أبطال أوروبا 2023

شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري في الشرق الأوسط لمباريات دوري الأبطال، ومن المقرر أن يتم بث مباراة إنتر ضد ميلان على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق رؤوف خليف.