عودة مارسيلو تبهر ريفالدو

أشاد ريفالدو أسطورة البرازيل وبرشلونة السابق، بعودة مواطنه مارسيلو ظهير ريال مدريد، مؤخراً في حالة بدنية مميزة استعداداً للموسم الجديد، بعد الموسم الكارثي الذي عاشه مع الميرينغي.

وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "عاد مارسيلو بعد العطلة، وعلى ما يبدو بطريقة رائعة، مما يدل على أنه ركز خلال الفترة الماضية على أن يكون في قمة مستواه للموسم الجديد.

"تعرض مارسيلو الموسم الماضي للانتقادات حول زيادة وزنه، وكونه لاعباً بديلاً، لذلك يبدو أن رد فعله كان رائعاً".

وعن مواطنه الآخر، إيدير ميليتاو الذي انضم مؤخراً لريال مدريد، أوضح: "لديه مستقبل عظيم، وسيحظى على فرص ليكون في التشكيلة الأساسية.

"الدوار الذي تعرض له في المؤتمر التقديمي؟ حسناً، ربما بسبب الضغط الأولي، لكن لا يوجد شيء خطير، يجب عليه أن يركز فقط على العمل والتكيف بسرعة".