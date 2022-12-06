عودة ميسي إلى برشلونة مستبعدة

يبدو أن عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف باريس سان جيرمان إلى برشلونة لن تكلل بالنجاح وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية خلال الساعات الماضية.

وأكدت الصحيفة أن إدارة النادي الكتالوني تفضل تركيز جهودها على استقطاب البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب خط وسط مانشستر سيتي على أن تعيد "ليو" إلى ملعب سبوتيفاي كامب ناو في المستقبل القريب.

وبدا أن جوان لابورتا رئيس البارسا مصمم على إعادة هداف النادي التاريخي الذي يخوض الأشهر الأخيرة من عقده الحالي مع سان جيرمان، إلا أن إداريين آخرين حثوا على توجيه الأنظار صوب أهداف أخرى.

إدارة برشلونة تحث لابورتا على عدم إعادة ميسي

ويفضل المسؤولون الآخرون جلب لاعبين أصغر سناً مقارنة بميسي الذي وصل لعامه الـ 35 حتى لا يحصل سيناريو مشابه لما عانى منه مانشستر يونايتد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسيحتاج برشلونة لإنفاق مبالغ ضخمة لتغطية أجور ميسي بحال عودته، لكن أي مخطط لرجوعه سيكون قصير الأمد بحكم سن اللاعب.

لذلك يرى الإداريون أن التعاقد مع لاعبين آخرين بأعمار أصغر خيار أفضل على المدى البعيد.