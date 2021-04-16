عيسى ماندي على رادار برشلونة

يسعى برشلونة لتدعيم خط دفاعه، خلال سوق الانتقالات الصيفي، خاصة مع اقتراب رحيل سامويل أومتيتي، الذي سيحاول النادي بيعه في أسرع وقت ممكن، وفقاً لتقارير إعلامية.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، أمس الخميس، أن البارسا يريد ضم مدافع أيسر بدلاً من الفرنسي.

وأوضحت: «بانضمام (إيريك) غارسيا، ووجود جيرارد بيكيه وكليمون لونغليه ورونالد آراوخو وأوسكار مينغيزا، لا يوجد مدافع أعسر سوى لونغليه».

أضافت الصحيفة أن النادي لم يستقر بعد على اسم معين، لكن تتضمن الترشيحات أليسيو رومانيولي، قائد ميلان، الذي ينتهي عقده عام 2022، وليساندرو مارتينيز، لاعب أياكس، وماركوس سينسي، نجم فينورد.

وأشارت إلى أن برشلونة يدرس أيضاً خيار التعاقد مع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، مدافع ريال بيتيس، الذي سينضم بشكل مجاني نظراً لنهاية عقده الصيف المقبل، في حال الاستقرار عليه.