عُمان تتجاوز بنغلاديش في التصفيات المزدوجة

تغلب منتخب عُمان على نظيره البنغلاديشي بنتيجة 4-1 لحساب المجموعة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 على ملعب السلطان قابوس الرياضي.

جاءت الأهداف عن طريق محسن جوهر (48)، والمنذر العلوي النتيجة (68)، وأرشد العلوي (78)، وعمران الحيدي (90)، فيما سجل بيبلو أحمد هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 81.

بهذا الانتصار، رفع منتخب عُمان رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني متأخراً بفارق نقطة واحدة عن غريمه القطري المتصدر.

في المقابل، يتذيل منتخب بنغلاديش المجموعة بنقطة واحدة.