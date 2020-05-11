غاريث بايل على طاولة نيوكاسل يونايتد

بدأ نيوكاسل يونايتد البحث عن أسماء قادرة على صناعة الإنجازات بعدما بات النادي قريباً من أن يصبح تحت إدارة صندوق الاستثمار السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد جاهز للتخلي عن نجمه غاريث بايل (30 عاماً)، في الوقت الذي يفكّر نيوكاسل بتشكيل فريق يستطيع المنافسة على الألقاب.

ويشكل الدولي الويلزي حالياً عبئاً كبيراً على النادي الملكي بسبب راتبه المرتفع (17 مليون يورو سنوياً)، علماً بأن عقده ينتهي في يونيو 2022.

ومن المتوقع دفع نحو 400 مليون يورو من أجل شراء النادي من مالكه.

ويعتبر بايل ضمن أسماء عدة يسعى النادي الإنجليزي، بحلته الجديدة، للتعاقد معها، خلال فترة الانتقالات الصيفية.